Александр Лукашенко провел совместную тренировку с ХК "Динамо-Минск"

"Динамовцы в среду официально закрывают сезон. Успели отдохнуть после эффектной серии с одноклубниками из Москвы. Сыграли сегодня два периода по 35 минут (это, кстати, стандартный формат тренировок президентской команды). Шайб было много, а Первый забил буллит", - пишут авторы ресурса.

