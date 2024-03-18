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Александр Лукашенко провел совместную тренировку с ХК "Динамо-Минск"
Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 18 марта провел совместную тренировку с хоккейным клубом "Динамо-Минск". Об этом информирует телеграм-канал"Пул Первого".
"Динамовцы в среду официально закрывают сезон. Успели отдохнуть после эффектной серии с одноклубниками из Москвы. Сыграли сегодня два периода по 35 минут (это, кстати, стандартный формат тренировок президентской команды). Шайб было много, а Первый забил буллит", - пишут авторы ресурса.
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