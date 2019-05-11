Александр Лукашенко проверил готовность студенческой деревни ко II Европейским играм

Чуть больше месяца остается до старта II Европейских игр. Масштабный спортивный форум Беларусь примет с 21 по 30 июня.

Но первые спортсмены и участники делегаций приедут в нашу страну уже в начале следующего месяца. К их приему уже практически все готово. Событие действительно имиджевое для страны, и от того, как все будет организовано (от бытовых вопросов до качества проведения мультикультурного форума), зависит, какое впечатление сложится и о Беларуси в целом. Все детали подготовки к континентальным соревнованиям Глава государства контролирует лично. Сегодня Александр Лукашенко посетил деревню спортсменов в Минске. Именно она во время масштабного форума станет большой штаб-квартирой для атлетов, глав делегаций и менеджеров. Здесь они будут жить, тренироваться, в случае необходимости получать своевременную медицинскую помощь.

Этот комплекс еще называют студенческой деревней. В преддверии подготовительных мероприятий и проведения II Европейских игр все студенты обеспечены местами в других общежитиях, а эти переоборудованы под гостиницы. Их 9, и они полностью готовы ко встрече гостей спортивного форума. По завершении соревнований здесь будут проживать 10 тысяч студентов.





Также Президент пообщался с журналистами и ответил на все интересующие их вопросы.

Спортсмены и делегации II Европейских игр начнут заселяться с 15 июня. Подготовлены почти 7 тысяч мест. Здесь будут проживать 50 команд. Самая многочисленная - команда России - разместится рядом с нашей сборной. В распоряжении каждой команды блок главы делегации, офис, необходимое количество жилых комнат, медицинских блоков. Вход на территорию ограничен, попасть в деревню спортсменов можно только при наличии аккредитации.