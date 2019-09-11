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Александр Макрицкий стал главным тренером "Юности"

Александр Макрицкий - официально главный тренер "Юности". Он сменил Михаила Захарова, который сконцентрируется на работе со сборной Беларуси. Ранее Макрицкий работал ассистентом в "Юности", а также КХЛовских "Торпедо" и "Сибири".

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