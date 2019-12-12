ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Александр Овечкин применил силовой прием на судье

Минувшей ночью в матче НХЛ между лидерами Восточной конференции - "Вашингтоном" и "Бостоном" - форвард "Кэпиталс" Александр Овечкин хотел применить силовой прием против соперника, но на пути оказался судья. Джон Макайзек был доставлен в больницу. Результативными действиями в матче Овечкин не отметился, но "Вашингтон" все равно справился, 3:2.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все