Александр Рябушенко выступит на Вуэльте

Белорусский велогонщикАлександр Рябушенко дебютирует в супервеломногодневке по дорогам ИспанииВуэльте. 75-я гонка начнется 20 октябрясразу с 4 этапа в Ируне в Стране Басков. Пелотон проедетчерез Францию, а протяженность маршрута составит почти 2900 километров. Это 18этапов и 2 дня отдыха. Финиширует Вуэльта 8 ноября в Мадриде. Отметим,Вуэльтаподведет черту под текущим сезоном в мужском мировом туре.Напомним,из-за пандемии коронавируса календарь был существенно сокращен.