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Александр Рябушенко заключил контракт с "Астаной"

Единственный представитель белорусского велоспорта в мировом туре - Александр Рябушенко - будет выступать за казахстанскую "Астану". Контракт рассчитан на 2 года. Ранее наш велогонщик на протяжении трех лет защищал цвета Team Emirates, в составе которой в этом году взял два подиума на гонках в Италии.

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