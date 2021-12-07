Александр Рябушенко заключил контракт с "Астаной"

Единственный представитель белорусского велоспорта в мировом туре - Александр Рябушенко - будет выступать за казахстанскую "Астану". Контракт рассчитан на 2 года. Ранее наш велогонщик на протяжении трех лет защищал цвета Team Emirates, в составе которой в этом году взял два подиума на гонках в Италии.