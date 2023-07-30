Александр Василевич - победитель "Минского триатлона - 2023"

Победителем абсолютного зачета стал Александр Василевич. Для спортсмена это далеко не первый титул, из года в год он проходит непростую трассу все быстрее. В этот раз Александр преодолел 1900 метров в открытой воде, проехал на велосипеде 90 километров по центральным улицам столицы и пробежал 21 километр. И все это за 3 часа 58 минут и 5 секунд. Таким образом, он побил свой прошлогодний результат - сегодня финишировал на 4 минуты быстрее.

