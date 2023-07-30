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Александр Василевич - победитель "Минского триатлона - 2023"

Для этих людей трудности и препятствия нипочем. "Минский триатлон - 2023" собрал полторы тысячи участников. В соревнованиях не важен уровень подготовки или возраст, главное - желание.

Победителем абсолютного зачета стал Александр Василевич. Для спортсмена это далеко не первый титул, из года в год он проходит непростую трассу все быстрее. В этот раз Александр преодолел 1900 метров в открытой воде, проехал на велосипеде 90 километров по центральным улицам столицы и пробежал 21 километр. И все это за 3 часа 58 минут и 5 секунд. Таким образом, он побил свой прошлогодний результат - сегодня финишировал на 4 минуты быстрее.

В рамках "Минского триатлона" прошли женский забег на 3 километра и детские старты на 500 метров. На финише всех спортсменов традиционно ожидали памятные медали и приятные подарки от организаторов соревнований.

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