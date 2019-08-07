Самая известная белорусская пловчиха Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. Герасименя - двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012 в Лондоне, бронзовая призерка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Александра сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, и за год до Олимпиады в Токио призналась: физические кондиции не позволяют ей рассчитывать в Японии на медаль, а раз так, то и на Олимпиаде она себя не видит. Объявив о завершении карьеры, Герасименя добавила, что торжественных проводов устаивать не собирается.