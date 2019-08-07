Александра Герасименя объявила о завершении своей карьеры

Наша золотая рыбка дважды брала серебро на Олимпиаде в Лондоне, а также бронзу Игр в Рио-де-Жанейро.За год до главного старта четырехлетия в Токио Александра призналась, что ее физическое состояние не позволяет рассчитывать на медаль, а значит, и на Олимпиаде она себя не видит. Напомним, в сентябре прошлого года Александра стала мамой.



Сегодня же Александра Герасименя и ее подруги: Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова и Надежда Скардино,которая подтвердила, что сама готовится стать мамой, представили новый благотворительный проект "24 РАЗАМ". Марафон, участие в котором могут принять все желающие в любой точке Земли, цель - суммарно набрать общую продолжительность забега, превышающую 10 тысяч часов. И совместно преодолев этот рубеж, организации "Дети. Аутизм. Родители" и проект "Спорт-инклюзия" от спонсоров получат 50 тысяч белорусских рублей.



Лидерами марафона каждый час будут звезды белорусского спорта: Дарья Домрачева, Дмитрий Асанов, футболисты БАТЭ и многие другие. Стартует марафон 16 августа в 18:00. Завершится в субботу в 18:30.



