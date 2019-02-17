Александра Романовская берет золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Очередная победа наших фристайлистов. Александра Романовская снова берет золото. На этапе Кубка мира по фристайлу в Москве белоруске не было равных.

В первом финале Александра заявила самый сложный по коэффициенту прыжок. Немного смазала при приземлении, но хорошая форма в воздухе позволила спортсменке пробиться в суперфинал со второй суммой баллов. В борьбе за медали Романовская вновь заявила самый сложный прыжок из всех участниц. Набрав свыше 105 баллов, она безоговорочно победила.



Сразу же после Москвы все лучшие лыжные акробаты мира переместятся в белорусские Раубичи, где 23 февраля состоится предпоследний в сезоне этап Кубка мира.