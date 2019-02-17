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Александра Романовская берет золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве
Очередная победа наших фристайлистов. Александра Романовская снова берет золото. На этапе Кубка мира по фристайлу в Москве белоруске не было равных.
В первом финале Александра заявила самый сложный по коэффициенту прыжок. Немного смазала при приземлении, но хорошая форма в воздухе позволила спортсменке пробиться в суперфинал со второй суммой баллов. В борьбе за медали Романовская вновь заявила самый сложный прыжок из всех участниц. Набрав свыше 105 баллов, она безоговорочно победила.
Сразу же после Москвы все лучшие лыжные акробаты мира переместятся в белорусские Раубичи, где 23 февраля состоится предпоследний в сезоне этап Кубка мира.
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