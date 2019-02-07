Александра Романовская - чемпионка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Александра Романовская стала чемпионкой мира по фристайлу в лыжной акробатике.

Члена национальной сборной поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Поздравляю с блестящей победой на чемпионате мира по фристайлу. Ты настойчиво и упорно шла к этому результату. А великолепный финальный прыжок не оставил никаких сомнений - ты лучшая! Эта победа в очередной раз доказывает, что в Беларуси создана школа лыжной акробатики мирового уровня, которая уже не одно десятилетие обеспечивает подготовку талантливой молодежи. Искренне желаю тебе, всей команде и тренерскому составу крепкого здоровья и новых достижений", - говорится в поздравлении.

Белоруске не было равных на планетарном форуме в американском Дир-Вэлли. Для 22-летней спортсменки эта победа - главное достижение в карьере на взрослом уровне. Ранее Романовская дважды становилась лучшей на мировом первенстве среди юниоров. А на Олимпийских играх в Пхенчхане заняла 14-е место. Сегодня же наша Александра обошла россиянку Любовь Никитину (она вторая) и серебряного призера Олимпиады в Сочи Ксю Ментао. Эту победу белоруска посвящает отцу, у которого сегодня день рождения.

В мужских соревнованиях Беларусь представлял олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир. Но он не смог отобраться в шестерку лучших фристайлистов, чтобы выступить в главном финале. За Антоном итоговое 8-е место.