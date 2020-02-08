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Александра Романовская победила на третьем этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике
И теперь претендует на Малый хрустальный глобус. Соревнования принимал американский Дир-Вэлли. Белоруска оказалась единственной, кто в суперфинале прыгал тройное сальто с двумя винтами. И свою программу Романовская выполнила удачно! К слову, именно на этих склонах Александра год назад выиграла чемпионат мира.
Убедительная победа позволила белоруске возглавить общий зачет Кубка мира в женской лыжной акробатике
Романовская поднималась на пьедестал на всех трех этапах. Помимо первой строки в Дир-Вэлли, Александра дважды была на второй строчке соревнований в Китае. Следующий этап Кубка мира пройдет 15 февраля в Москве.
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