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Александра Романовская победила на третьем этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

И теперь претендует на Малый хрустальный глобус. Соревнования принимал американский Дир-Вэлли. Белоруска оказалась единственной, кто в суперфинале прыгал тройное сальто с двумя винтами. И свою программу Романовская выполнила удачно! К слову, именно на этих склонах Александра год назад выиграла чемпионат мира.

Убедительная победа позволила белоруске возглавить общий зачет Кубка мира в женской лыжной акробатике

Романовская поднималась на пьедестал на всех трех этапах. Помимо первой строки в Дир-Вэлли, Александра дважды была на второй строчке соревнований в Китае. Следующий этап Кубка мира пройдет 15 февраля в Москве.

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