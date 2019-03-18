ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Александра Романовская в проекте "Наши" в 21:50 на "Беларусь 1"

Ее называют в команде Вишенка, Алексаша или Рома. И бесконечно любят за доброту, душевность и неординарность. Первая в истории белоруской лыжной акробатики чемпионка мира Александра Романовская - героиня нового выпуска проекта "Наши". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все