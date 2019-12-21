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Александра Романовская выиграла серебро этапа Кубка мира по фристайлу
Белорусские фристайлисты вновь подтверждают свой статус одних из мировых лидеров в лыжной акробатике. На стартовом в сезоне этапе Кубка мира наша Александра Романовская выигрывает серебряную медаль, уступив лишь хозяйке склона, китаянке Ксю Ментао. И в квалификации, и в первом финале наша Александра набирала наибольшую сумму баллов. В главном финале Романовская выполнила относительно новый для себя прыжок, который судьи оценили довольно высокими баллами, позволив нашей лыжной акробатке подняться на вторую ступень пьедестала почета. Еще одна наша спортсменка Алла Цупер в итоге заняла пятое место, Анна Гуськова стала 11-ой.
Этап Кубка мира по фристайлу в Китае
У мужчинМаксим Густик, который успешно квалифицировалсяв главный финал, совсем немного уступил третьей строчке итогового протокола.
Завтра любителей фристайла ожидает еще один этап Кубка мира. Он пройдет здесь же, в Шимао Лотус Маунтин, и завершится командными соревнованиями. Прямая трансляция начнется на
в 6:25 утра, микст - в 8:55. Уже в понедельник наша команда на несколько дней возвратится на родину. А в первые дни январявновь отправится покорять снежные склоны мира.
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