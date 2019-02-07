Александра Романовская завоевала золото на чемпионате мира по фристайлу. Поздравляем!

Белорусские фристайлисты сегодня в топе новостных лент. В американском Дир-Вэлли Александра Романовская завоевала золото на чемпионате мира по фристайлу. Это первая медаль для белоруски на взрослом планетарном форуме. Наша Саша стала лучшей, намного опередив ближайших конкуренток. Судите сами - 23,3 балла - разница между первым и вторым местом. С уверенной победой чемпионку мира поздравил Президент Александр Лукашенко.







"Поздравляю с блестящей победой на чемпионате мира по фристайлу. Ты настойчиво и упорно шла к этому результату, а великолепный финальный прыжок в американском Дир-Вэлли не оставил никаких сомнений: ты лучшая! Эта победа в очередной раз подтверждает, что в Беларуси создана школа лыжной акробатики мирового уровня, которая уже не одно десятилетие обеспечивает подготовку талантливой молодежи. Искренне желаю тебе, всей команде и тренерскому составу крепкого здоровья и новых достижений!" - говорится в поздравлении.

Из-за разницы в часовых поясах финал соревнований начинался в 5 утра по белорусскому времени. Впрочем, это не помешало нашим корреспондентам внимательно следить за выступлением. Подробности - у Кристины Камыш.





Уже после того, как золотая медаль появится на груди, Александра Романовская признается, что она очень старалась сделать подарок на праздник отцу. Но поздравляла его на камеру фристайлистка после первого финала. Когда до золота был еще один прыжок.





В квалификации днем ранее Саша стала шестой, правда, вышла в решающую стадию с первой попытки. В соперницах за пьедестал - именитая китаянка Ксю Ментао, россиянка Любовь Никитина, на тот момент действующая чемпионка мира американка Эшли Колдуэлл. По итогам первого раунда финала Романовская стала лучшей - 103,11 балла. Ей даже не нужно было проходить вторую стадию. Оценки судей позволяли. В суперфинал Александра заявила прыжок back Lay-Full-Full. Данная комбинация золотая для Беларуси. Год назад именно эту программу выполнила олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова.



Первой, кто поздравил нашу чемпионку, стала как раз Эшли Колдуэлл из США. Хозяйка планетарного первенства в итоговом протоколе окажется лишь пятой. Местные фанаты лыжной акробатики радовались за Александру, как за свою. Это первая медаль для 22-летней девушки на чемпионатах мира. Прежде она дважды становилась победительницей юниорских первенств планеты. Для белорусской школы фристайла - это первое женское золото мирового форума и второе после медали Алексея Гришина.



В интервью после награждения Александра признается, что прыгала за себя и "за того парня", то есть, за Аллу Цупер, которая не поехала на чемпионат мира из-за травмы, и за Анну Гуськову, которая пропускает сезон. Александра Романовская - трехкратный стипендиат Президентского спортивного клуба. Сейчас все болельщики активно поздравляют Александру на ее страничках в социальных сетях. Не осталась в стороне и подруга по команде Анна Гуськова.



"Утро начинается с золотой медали! Саша Романовская, люблю тебя!"

Трогательный пост в "Инстаграмме" сделала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.