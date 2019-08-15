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Арина Соболенко сыграет с Марией Саккари на турнире категории "Премьер" в Цинциннати
Александра Саснович достойно сражалась с первой ракеткой мира, но уступила в напряженном матче.
На турнире категории "Премьер" в Цинциннати больше двух часов шло противостояние белоруски с Наоми Осакой. В первом сете Саснович уступила лишь на тай-брейке 6:7, но взяла реванш во второй партии 6:2. С таким же счетом в решающем сете сильнее была японка.
Таким образом, в борьбе за титул соревнований из белорусок остается лишь Арина Соболенко. Сегодня первая ракетка Беларуси поспорит за выход в четвертьфинал с Марией Саккари из Греции. Встреча начнется ориентировочно в 18 часов.
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