Арина Соболенко сыграет с Марией Саккари на турнире категории "Премьер" в Цинциннати





На турнире категории "Премьер" в Цинциннати больше двух часов шло противостояние белоруски с Наоми Осакой. В первом сете Саснович уступила лишь на тай-брейке 6:7, но взяла реванш во второй партии 6:2. С таким же счетом в решающем сете сильнее была японка.