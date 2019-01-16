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Александра Саснович и Арина Соболенко выходят в 1/16 финала Australian Open

Сразу две белорусские теннисистки выходят в 1/16 финала Australian Open. Сегодня ночью Александра Саснович выбила 20-ую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт, 6:3, 6:3. В третьем раунде наша спортсменка сыграет с Анастасией Павлюченковой из России.

Уже утром лидер сборной Беларуси и 11-ая в мире Арина Соболенко уверенно разобралась с британкой Кэти Бултер, 6:3, 6:4. Путевку в 1/8 финала она оспорит с 17-летней американкой Амандой Анисимовой.

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