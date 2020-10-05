Александра Саснович и Марта Костюк - в четвертьфинале парного разряда "Ролан Гаррос"

АлександраСаснович и Марта Костюк пробились в четвертьфинал парного разряда "Ролан Гаррос".В матче 1/8 финала белоруска и украинка переиграли пятую сеяную пару турнираГабриэлу Дабровски и Елену Остапенко. Поединок продолжался полтора часа, обасета завершились с одинаковым счетом 6:4. В матче за выход в полуфинал Сасновичи Костюк сыграют с Тимеа Бабош и Кристина Младенович. Встреча запланирована навторник.