Александра Саснович матчем с Йоханной Ларсон начнет свое выступление на грунтовом турнире в Москве

Александра Саснович матчем с 77-ой ракеткой мира Йоханной Ларссон начнет сегодня свое выступление на грунтовом турнире в Москве, призовой фонд более 600 тысяч долларов. В личных противостояниях теннисистки встречались дважды, и оба раза победа была на стороне шведки.