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Александра Саснович матчем с Йоханной Ларсон начнет свое выступление на грунтовом турнире в Москве

Александра Саснович матчем с 77-ой ракеткой мира Йоханной Ларссон начнет сегодня свое выступление на грунтовом турнире в Москве, призовой фонд более 600 тысяч долларов. В личных противостояниях теннисистки встречались дважды, и оба раза победа была на стороне шведки.

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