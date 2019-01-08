Александра Саснович начала выступление на турнире в Сиднее. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Александра Саснович начала выступление на турнире в австралийском Сиднее. Эти кадры мы получаем в прямом эфире. Соперница белоруски по первому раунду - россиянка Дарья Касаткина. Она замыкает первую десятку мирового рейтинга! Наша Саша - на 33-й строчке. Саснович и Касаткина встречались четырежды, три победы у россиянки, но последняя игра осталась за белоруской. В пятом противостоянии уже завершилсяпервый сет, его уверенно выйграла Саснович 6:1. Во втором сете Александра тоже ведет. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".