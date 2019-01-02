Александра Саснович победила 4-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину

Сегодня теннисных болельщиков порадовала Александра Саснович. На турнире в австралийском Брисбене с призовым фордом почти 900 тысяч долларов белоруска победила четвертую ракетку мира украинку Элину Свитолину - 6:4, 0:6, 6:3. Следующей соперницей нашей Саши станет Донна Векич из Хорватии. Дважды девушки сражались в очном противостоянии. Всегда победительницей оставалась хорватка.

Арина Соболенко и Мария Шарапова за выход в полуфинал соревнований в китайском Шэнчьжэне с призовым фондом 750 тысяч долларов сыграют завтра. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Начало матча ориентировочно в 8:30. Лишь единожды Шарапова и Соболенко пересекались на кортах. В 2017 году в финале турнира в Тяньцзине сильнее была Мария.