Александра Саснович победно стартовала в квалификации турнира в австралийской Аделаиде

Сегодня в первом раунде она одолела в трехсетовом поединке японку Сюко Аояму. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.



Завтра в решающем матче за выход в основную сетку этих состязаний соперницей Александры Саснович будет немецкая теннисистка Татьяна Мария.



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