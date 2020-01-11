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Александра Саснович победно стартовала в квалификации турнира в австралийской Аделаиде

Александра Саснович победно стартовала в квалификации турнира в австралийской Аделаиде

Сегодня в первом раунде она одолела в трехсетовом поединке японку Сюко Аояму. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Завтра в решающем матче за выход в основную сетку этих состязаний соперницей Александры Саснович будет немецкая теннисистка Татьяна Мария.

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