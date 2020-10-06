Александра Саснович покидает парный разряд "Ролан Гаррос"

Александра Саснович и Марта Костюк уступили в четвертьфинале парного разряда “Ролан Гаррос”. Девушки не сумели справиться со вторым сеяным тандемом турнира Кристиной Младенович и Тимеа Бабош. Матч продолжался полтора часа и завершился в двух сетах 6:2, 7:5 в пользу француженки и венгерки. Таким образом на Открытом чемпионате Франции больше не осталось белорусских теннисисток.