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Александра Саснович потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд на теннисном турнире в Мадриде

Александра Саснович не сумела выйти в основную сетку престижного теннисного турнира в Мадриде. В решающем матче квалификации белоруска потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд 6:4, 1:6, 0:6. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

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