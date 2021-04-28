Александра Саснович потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд на теннисном турнире в Мадриде

Александра Саснович не сумела выйти в основную сетку престижного теннисного турнира в Мадриде. В решающем матче квалификации белоруска потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд 6:4, 1:6, 0:6. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.