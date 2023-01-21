Александра Саснович пробилась 1/8 финала парного разряда Australian Open

Александра Саснович и Тереза Михаликова пробились в 1/8 финала первого мейджора в сезоне в парном разряде. Об этом пишет sb.by.



В игре второго круга белоруска и словачка взяли верх над американским тандемом Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд - 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут.



Выход в четвертьфинал турнира белорусско-словацкий тандем оспорит с американкой Дезире Кравчик и Деми Схюрс из Нидерландов, которые посеяны на первом мейджоре в сезоне под шестым номером.