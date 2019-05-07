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Александра Саснович пробилась в 1/8 финала на теннисном турнире категории "Премьер" в Мадриде
Во втором раунде белоруска отдала оппонентке Анне Каролине Шмидловой из Словакии лишь по два гейма в каждом сете - 6:2, 6:2. Следующей соперницей белоруски может стать первая ракетка мира. В эти минуты за выход в третий круг японка Наоми Осака спорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Саснович же сегодня, как и Арина Соболенко, и Виктория Азаренко, сыграет в 1/8 парного турнира.
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