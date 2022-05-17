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Александра Саснович пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Страсбурге
Александра Саснович удачно стартовала на турнире в Страсбурге. Призовой фонд местных соревнований составляет 250 тысяч долларов. В матче первого круга белоруска встречалась с хозяйкой кортов Жюли Жерве, которая располагается лишь на 725-м месте в рейтинге ВТА. Чтобы шагнуть в 1/8 финала, Саснович хватило двух партий - 6:4, 6:2. Во втором круге Александра сыграет с 22-й в мире немкой Ангеликой Кербер.
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