Александра Саснович пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Страсбурге

Александра Саснович удачно стартовала на турнире в Страсбурге. Призовой фонд местных соревнований составляет 250 тысяч долларов. В матче первого круга белоруска встречалась с хозяйкой кортов Жюли Жерве, которая располагается лишь на 725-м месте в рейтинге ВТА. Чтобы шагнуть в 1/8 финала, Саснович хватило двух партий - 6:4, 6:2. Во втором круге Александра сыграет с 22-й в мире немкой Ангеликой Кербер.