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Александра Саснович пробилась во второй раунд US Open, одержав победу над Белиндой Бенчич

Александра Саснович пробилась во второй раунд US Open, одержав победу над Белиндой Бенчич

Александра Саснович пробилась во второй раунд US Open, одержав волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич - 2:6, 6:1, 6:2. 

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