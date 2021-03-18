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Александра Саснович проиграла Дарье Касаткиной на турнире в Санкт-Петербурге

Трехчасовое противостояние Александры Саснович и Дарьи Касаткиной смело можно отнести к одному из самых интересных матчей на турнире в Санкт-Петербурге. Белоруска и россиянка встретились на стадии 1/8 финала. В первом сете при равной борьбе чуть удачливее оказалась Саснович - 7:5, но во втором 96-я ракетка мира упустила инициативу, и Касаткина смогла перевести игру в решающий третий сет, в котором вполне логично девушки доиграли до тайбрейка. И здесь победу праздновала россиянка -7:2.

Александра Саснович и Лидия Морозова сыграют в 1/4 финала парного разряда

Корты Санкт-Петербурга Саснович, правда, пока не покидает. Белоруске в дуэте с Лидией Морозовой предстоит сегодня выйти на четвертьфинальный поединок парного разряда, в котором девушки сыграют против Оксаны Калашниковой и Аллы Кудрявцевой.

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