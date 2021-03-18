Александра Саснович проиграла Дарье Касаткиной на турнире в Санкт-Петербурге

Трехчасовое противостояние Александры Саснович и Дарьи Касаткиной смело можно отнести к одному из самых интересных матчей на турнире в Санкт-Петербурге. Белоруска и россиянка встретились на стадии 1/8 финала. В первом сете при равной борьбе чуть удачливее оказалась Саснович - 7:5, но во втором 96-я ракетка мира упустила инициативу, и Касаткина смогла перевести игру в решающий третий сет, в котором вполне логично девушки доиграли до тайбрейка. И здесь победу праздновала россиянка -7:2.



