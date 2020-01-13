Александра Саснович проигрывает на турнире в Австралии

Александра Саснович на грани вылета из первой теннисной сотни. На турнире в австралийской Аделаиде она прошла квалификацию, но в первом раунде уступила американке Даниэль Коллинс 4:6, 3:6 и сегодня опустилась в мировой классификации на 99-ю строку.



