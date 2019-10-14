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Александра Саснович проигрывает на турнире в Москве

Александра Саснович вновь проигрывает. В первом раунде турнира в Москве белоруска в двух сетах слабее Анастасии Севастовой из Латвии 1:6, 5:7.

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