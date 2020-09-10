Александра Саснович проводит поединок 1/8 финала турнира серии WTA в Стамбуле. После победы над седьмой сеяной Зариной Дияс из Казахстана белоруска сражается с представительницей Словакии Анной-Каролиной Шмидловой. Прямая трансляция из Турции на "Беларусь 5".