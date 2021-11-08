Александра Саснович с победы стартовала на теннисном турнире в Линце

Александра Саснович успешно стартовала на заключительном турнире в сезоне в австрийском Линце. В первом круге соревнований белоруска одолела француженку Фиону Ферро - 101-ю ракетку мира - 6:2, 3:6, 6:2. В следующем раунде Саснович встретится со второй сеяной на местных соревнованиях и 22-й в мире - румынкой Симоной Халеп.



В парном разряде в четвертьфинал шагнула Лидия Морозова, выступающая в дуэте с Ириной Хромачевой из России. В стартовой игре они обыграли индианку Анкиту Райну и нидерландку Розали ван дер Хоек в двух сетах на тай-брейках.