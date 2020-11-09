Александра Саснович с победы стартовала в Линце

Александра Саснович с победы стартовала на теннисном турнире в Линце с призовым фондом 202 тысячи долларов. Белоруска в 1/16 финала за 1 час и 21 минуту разобралась с 61-й ракеткой мира американкой Бернардой Пера – 6:3, 6:1. Следующей соперницей Саснович станет победительница противостояния теннисисток, которые в основную сетку вышли из квалификации. Это Тереза Мартинцова и Яна Фет. В турнире принимает участие и еще одна белоруска - Арина Соболенко. Наша теннисистка посеяна под первым номером и на старте сыграет против итальянки Ясмине Паолини. Эта встреча пройдет завтра.