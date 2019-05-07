Александра Саснович сегодня будет бороться за выход в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде

Александра Саснович сегодня будет бороться за выход в 1/8 финала теннисного турнира категории "Премьер" в Мадриде. Во втором раунде соревнований вторая ракетка Беларуси сыграет со сто девятой в мире Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Из четырех личных встреч три остались за Саснович. Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" ориентировочно в 13 часов.



