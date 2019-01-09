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Александра Саснович борется за выход в 1/4 теннисного турнира в Сиднее

Александра Саснович сегодня попробует пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Сиднее. Сегодня белоруска сразится против 161-й ракетки мира - хозяйки кортов Присциллы Хон. Прямую трансляцию встречи сейчас ведет"Беларусь 5". Призовой фонд турнира категории "Премьер" - 823 тысячи долларов.

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