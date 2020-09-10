Александра Саснович сегодня поспорит за выход в 1/4 финала турнира в Стамбуле

Теннисные баталии и в Стамбуле. Александра Саснович против Анны-Каролины Шмидловой. Сегодня белоруска поспорит с теннисисткой из Словакии за выход в четвертьфинал. Призовой фонд турнира - более двухсот тысяч долларов. Саснович - 106-я в мировом рейтинге, оппонентка на 182-й строчке. Именно белоруску называют фаворитом противостояния. До этого Александра встречалась со Шмидловой пять раз и уступила лишь в одном матче. Ориентировочно девушки выйдут на корт не раньше 14:30. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".