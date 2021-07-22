Александра Саснович сегодня сыграет в 1/8 финала на турнире в Гдыне

Александра Саснович сегодня продолжит выступление на турнире серии ВТА в Польше. Призовой фонд местного турнира 235 тысяч долларов. К слову, белоруска посеяна здесь под высоким шестым номером, в мировом рейтинге она 87-я. В соперницах будет 141-я ракетка планеты Катерина Козлова из Украины. Матч начнется в 12 часов. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".