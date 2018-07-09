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Александра Саснович впервые сыграет в 1/8 Уимблдона

На шаг ближе к мечте. Александра Саснович сегодня впервые сыграет в 1/8 Уимблдона. Белорусская теннисистка уже выбила несколько более рейтинговых спортсменок, а через несколько часов встретится с латышкой Еленой Остапенко. 

Матч турнира Большого шлема в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 13:30. Однако время может измениться.

Пожелаем нашей Александре удачи!

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