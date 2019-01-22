Александра Саснович снялась с турнира категории Premier в Санкт-Петербурге

Соревнования стартуют на следующей неделе, призовой фонд - 757 тысяч 900 долларов. Отметим, на AustralianOpen в одиночном и парном разрядах Саснович выбыла в третьих раундах.

К слову, обидчица нашей Саши в Мельбурне - Анастасия Павлюченкова из России - выбыла в четвертьфинале. Выйграв первый сет у Даниэль Коллинз, она уступила в двух последующих - 5:7, 1:6. Американка, к слову, стала первой полуфиналисткой турнира.