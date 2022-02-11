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Александра Саснович сражается за выход в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Александра Саснович в эти минуты сражается за выход в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге. В матче 1/4 финала белорусской теннисистке противостоит 25 ракетка мира Елена Остапенко. Первый сет получился достаточно затяжным - ровно час соперницы обменивались брейками и доиграли до тайбрейка, где удача сопутствовала теннисистке из Латвии - 7:5. Сейчас подходит к завершению второй сет, прямая трансляция поединка доступна на "Беларусь 5 интернет".

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