Александра Саснович сражается за выход в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Александра Саснович в эти минуты сражается за выход в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге. В матче 1/4 финала белорусской теннисистке противостоит 25 ракетка мира Елена Остапенко. Первый сет получился достаточно затяжным - ровно час соперницы обменивались брейками и доиграли до тайбрейка, где удача сопутствовала теннисистке из Латвии - 7:5. Сейчас подходит к завершению второй сет, прямая трансляция поединка доступна на "Беларусь 5 интернет".