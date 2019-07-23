Александра Саснович стартует на теннисном турнире категории "Интернешнл" в Латвии

Александра Саснович сегодня стартует на теннисном турнире категории "Интернешнл" в Латвии с призовым фондом в 250 000 евро. В соперницах у белоруски - 42-й ракетки мирового рейтинга - сербка Нина Стоянович, она 209-я. Ориентировочно встреча начнется в 16 часов по белорусскому времени.





