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Александра Саснович стартует на теннисном турнире категории "Интернешнл" в Латвии

Александра Саснович сегодня стартует на теннисном турнире категории "Интернешнл" в Латвии с призовым фондом в 250 000 евро. В соперницах у белоруски - 42-й ракетки мирового рейтинга - сербка Нина Стоянович, она 209-я. Ориентировочно встреча начнется в 16 часов по белорусскому времени.


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