Александра Саснович стартует на турнире в австрийском Линце

Александра Саснович сегодня берет старт на турнире в австрийском Линце. В соперницах у белоруски Фиона Ферро из Франции, до этого они не пересекались. Ориентировочно в 19:00 в режиме реального времени поединок будет доступен на канале "Беларусь 5 интернет", а в 23:55 - в записи на "Беларусь 5". Кстати, победитель этого противостояния в следующем раунде встретится со второй сеяной - румынкой Симоной Халеп.