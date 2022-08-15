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Александра Саснович стартует на турнире в Цинциннати

Александра Саснович матчем против американки Кэти Макнэлли сегодня вечером по белорусскому времени возьмет старт на турнире в Цинциннати. Ранее эти теннисистки на корте в официальных матчах не пересекались. Напомним, в женском одиночном разряде выступят еще две белоруски.

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