Александра Саснович стартует на турнире в Цинциннати

Александра Саснович матчем против американки Кэти Макнэлли сегодня вечером по белорусскому времени возьмет старт на турнире в Цинциннати. Ранее эти теннисистки на корте в официальных матчах не пересекались. Напомним, в женском одиночном разряде выступят еще две белоруски.