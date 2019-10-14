Александра Саснович стартует в Кубке Кремля

Одна из ведущих белорусских теннисисток Александра Саснович совсем скоро начнет выступление в женской одиночной сетке престижного турнира в Москве - Кубка Кремля. Наша спортсменка в первом круге встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. В 11 часов телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию поединка. Напомним, накануне в основную сетку турнира пробился лидер мужской сборной Беларуси Егор Герасимов.