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Александра Саснович стартует в Кубке Кремля

Одна из ведущих белорусских теннисисток Александра Саснович совсем скоро начнет выступление в женской одиночной сетке престижного турнира в Москве - Кубка Кремля. Наша спортсменка в первом круге встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. В 11 часов телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию поединка. Напомним, накануне в основную сетку турнира пробился лидер мужской сборной Беларуси Егор Герасимов.

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