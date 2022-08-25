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Александра Саснович сыграет в 1/4 финала турнира в Кливленде
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Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"
Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
Президент Беларуси подписал закон, который касается драгоценных металлов и драгоценных камней
Лукашенко попросил Путина разместить комплекс "Орешник" в Беларуси
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