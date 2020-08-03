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Александра Саснович сыграет за выход в основную сетку турнира WTA в Палермо
Александра Саснович сегодня может решить задачу выхода в основную сетку теннисного турнира в Италии. Белоруска вечером сыграет против 154-й ракетки испанки Аррубаррены-Весино. Накануне же наша спортсменка прошла чешку Мартинцову. Первый сет за Александрой 6:3, после соперница отказалась от дальнейшей борьбы.
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