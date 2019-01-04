Александра Саснович уступает хорватке Донне Векич и покидает Брисбен

Александра Саснович, к сожалению, покидает Брисбен. В четвертьфинале австралийского турнира белоруска уступила хорватке Донне Векич, выиграв лишь два гейма. В первом сете теннисистка из Хорватии была сильнее 6:2, во второй партии она и вовсе не дала Саснович ни единого шанса 6:0. Отметим, букмекеры называли фавориткой именно Векич, и это несмотря на то что Донна - 34-я в мировом рейтинге, а наша Александра - 30-я. Это была третья встреча между ними. Все остались за хорваткой.