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Александра Саснович уступает хорватке Донне Векич и покидает Брисбен
Александра Саснович, к сожалению, покидает Брисбен. В четвертьфинале австралийского турнира белоруска уступила хорватке Донне Векич, выиграв лишь два гейма. В первом сете теннисистка из Хорватии была сильнее 6:2, во второй партии она и вовсе не дала Саснович ни единого шанса 6:0. Отметим, букмекеры называли фавориткой именно Векич, и это несмотря на то что Донна - 34-я в мировом рейтинге, а наша Александра - 30-я. Это была третья встреча между ними. Все остались за хорваткой.
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