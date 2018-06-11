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Александра Саснович уступила первой сеяной на турнире американке Коко Вандевеге 2:6, 6:7

Старт травяного сезона в теннисе не задался для Александры Саснович. В первом круге в голландском Хертогенбосе белоруска уступила первой сеяной на турнире американке Коко Вандевеге 2:6, 6:7. Завтра начнет путь по сетке Арина Соболенко. Ей играть против чешки Вондроушовой.

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