Александра Саснович уверенно стартует на турнире в Нью-Йорке

45-я в рейтинге белоруска была сильнее 56-й ракетки Полоны Херцог из Словении 6:3, 6:2. В 1/8 в среду Александра встретится с представительницей Польши Магдой Линетт. Она на 80-й строке рейтинга. Ранее девушки пересекались на кортах пять раз, все игры оставались за Саснович.